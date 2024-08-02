В Менделеевске началось строительство химического колледжа

Фото: Ирина Плотникова

ОАО «Аммоний» выделил 18 млн рублей на поддержку педагогов, работающих в системе образования Менделеевска. Взамен предприятие рассчитывает получить не менее 60 выпускников-специалистов по направлению «химия». Об этом сообщил глава менделеевского района Радмир Беляев.

По его словам, введены единоразовые стимулирующие выплаты для переезжающих педагогов, например, директору школу в 200 тысяч рублей, учителю — 150 тысяч, а также дополнительные премии за победу ученика в олимпиадах — от 30 до 100 тысяч рублей. Кроме того, им предоставляется арендное жилье с возможностью выкупа через 5 лет работы в школе.

В настоящее время началось строительство химического колледжа, который позволит удержать выпускников школ в Менделеевске.

Луиза Игнатьева