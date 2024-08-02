В Совете Федерации предложили ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

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На совещании Совета Федерации предложили запретить аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Соответствующее предложение направили вице-премьеру Виталию Савельеву. Об этом пишут «Известия».

В комитете по экономической политике Совета Федерации обратили внимание на проблему, связанную с приобретением билетов с пересадками: если пассажир решает добраться до одного из промежуточных пунктов другим транспортом, то сгорает вся цепочка рейсов, несмотря на то, что все билеты уже оплачены.



В то же время при железнодорожных или автобусных перевозках оплаченное место остается за пассажиром, даже если он проехал только малую часть пути.

Возможность субсидирования авиакомпаний для исполнения этих инициатив предложено заложить в федеральный бюджет на 2025—2027 годы.

Ранее правительство России поддержало законопроект о полном возврате средств за авиабилеты участникам специальной военной операции.

Олег Исаков