На нефтеперерабатывающем заводе в Омске загорелась лафетная установка

Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе в Омске произошло возгорание. По данным оперативных служб, горит лафетная установка на площади 300 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

— На Омском нефтеперерабатывающем заводе на проспекте Губкина произошел пожар. Открытым огнем горит лафетная установка, площадь пожара составляет 300 кв. м, — сказал собеседник агентства.



Позже в «Газпром нефти» сообщили о ликвидации пожара. Пострадавших в результате пожара нет, завод работает в штатном режиме.