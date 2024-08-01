Под угрозой «антипожарный» контракт на 15 млн? Прокуроры закрывают небо для казанского центра «Авиатор»

Фото: Максим Платонов

В Приволжский райсуд Казани подан иск к казанскому авиационному учебному центру «Авиатор». Татарский транспортный прокурор требует признать его деятельность незаконной и запретить полеты до устранения выявленных нарушений. Разбирательство еще не началось, но 24 июля суд уже принял обеспечительные меры — запретил до итогового решения выполнять полеты на аэродроме и осуществлять коммерческие воздушные перевозки. Как выяснило «Реальное время», это может сказаться на выполнении госконтракта для Минлесхоза Татарстана.



Основанием для иска стали результаты прокурорской проверки, которая прошла после трагедии в Камско-Устьинском районе Татарстана, где 10 июля на легкомоторном самолете разбились трое, включая ребенка.

Отношения к той трагедии ЧОУ «Авиационный учебный центр «Авиатор» не имеет, но усмотрели в его деятельности два нарушения:



организация выполняла практические полеты на аэродроме, не имевшем сертификат соответствия федеральным авиационным правилам.

платные услуги по проведению экскурсионных полетов над Казанью и территорией республики предоставлялись в отсутствие у центра сертификата на осуществление коммерческих воздушных перевозок.

По мнению истца, вышесказанное создавало угрозу безопасности полетов, могло повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан.



Первое заседание по иску назначено на конец августа. Однако в конце прошлой неделе Приволжский райсуд направил приставам исполнительный лист, поручив проконтролировать выполнение обеспечительных мер, на которых настояла сторона истца.

В пресс-службе Приволжского суда «Реальному времени» уточнили — в обеспечительных мерах речь идет о запрете вылетов с аэродрома в Куркачах.

Заметим, в данное время «Авиатор», помимо основной деятельности в сфере дополнительного профобразования, исполняет госконтракт на 15 млн рублей для Министерства лесного хозяйства Татарстана — занимается авиапатрулированием лесного фонда на территории республики. Установленные судом обеспечительные меры могут привести к срыву этого госзадания.

По предварительным данным «Реального времени», руководство центра претензии истца не признает. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела привлечены Казанский отдел госавианадзора МТУ Ространснадзора и филиал «Татаэронавигации».



АУЦ «Авиатор» возглавляет бывший начальник центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Юрий Мищенко, также являющийся директором и совладельцем НПО «Авиакомпания «Статус». Учредителем «Авиатора» в открытых источниках указывается Нурия Даудовна Умарова, возможно, родственница бывшего руководителя межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова. Заметим, последний был директором центра «Авиатор» в 2014—2018 годах.

