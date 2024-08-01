В Татарстане запустили производство автокомпонентов для грузовиков

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах НПО «Ростар» запустило автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Большая часть (85%) материалов и сырья производится в России. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана в своем телеграм-канале.

Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей, из которых 57,4 млн рублей предоставило Министерство торговли и промышленности в виде льготного кредита по федеральной программе «Комплектующие изделия», а 24,6 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Компания планирует увеличить свою долю на рынке в полтора раза, что позволит заменить значительную часть зарубежных аналогов. Основными клиентами на данный момент являются КАМАЗ, «Урал», НЕФАЗ и «АМТ Н.В.».

Сейчас до 80% автокомпонентов подвески и рулевого управления для грузовых машин на российском рынке импортируются.

Напомним, машиностроители республики показали небывалый рост производства в 30%. Триггером роста в этой сфере ожидаемо стали федеральные субсидии. В прошлом году вся татарстанская промышленность получила 80 млрд рублей господдержки, и крупная доля досталась именно машиностроителям.

Дарья Пузикова