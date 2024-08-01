Нападающим казанского «Рубина» заинтересовались футбольные клубы ЦСКА и «Локомотив»

Фото: Динар Фатыхов

Футболист казанского «Рубина» Мирлинд Даку может сменить клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает его отец Фехми Даку в интервью Sport24.

Он отметил, что интерес к игроку проявляют такие российские клубы, как ЦСКА и «Локомотив», а также команды из Бундеслиги и итальянский «Кальяри». Отец футболиста подчеркнул, что хотя у Мирлинда хорошие условия в «Рубине», решение о возможном трансфере может быть принято клубом в августе.

Мирлинд Даку подписал контракт с «Рубином» в 2023 году, перейдя из хорватского «Осиека» за 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел 33 матча и забил 10 голов.

Напомним, что футбольный клуб заинтересован в подписании марокканского защитника «Модены» Шейди Укхадде.



Анастасия Фартыгина