Исследование: в Казани 35% спортсменов никогда не опаздывали на тренировки

Фото: Динар Фатыхов

Только 35% казанцев, занимающихся спортом, никогда не опаздывают на тренировки. 62% опрошенных признались, что пропускают или опаздывают из-за лени, а 34% — из-за долгих сборов. Это выяснили приложение «Фитмост» и кикшеринг «МТС Юрент», опросив спортсменов-любителей города.



Несмотря на проблемы с пунктуальностью, казанцы готовы заплатить за любимые тренировки. 54% опрошенных готовы тратить до 50 тыс. рублей в год на занятия, а 20% — до 72 тыс. рублей.

Чтобы не пропускать занятия, 29% казанцев готовы тратить больше денег на дорогу, например на такси. А ради идеального зала, тренера или программы 71% спортсменов согласны ехать в два раза дольше.

В топ-3 самых пунктуальных категорий спортсменов вошли любители кроссфита (19%), пловцы (17%) и бодибилдеры (9%).

Подчеркнем, что Казань вошла в топ-3 городов России по популярности приложений для домашних тренировок и сервисов, помогающих следить за питанием и подсчитывать калории.

Больше всего пользователи скачивают приложения для домашних тренировок, бега и сервисы для занятий йогой.

Анастасия Фартыгина