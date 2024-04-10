Казань вошла в тройку городов-лидеров по популярности приложений для онлайн-тренировок и правильного питания

Казань вошла в топ-3 городов России по популярности приложений для домашних тренировок и сервисов, помогающих следить за питанием и подсчитывать калории. Об этом «Реальному времени» рассказали специалисты «Билайн.Аналитики».

Аналитики исследовали данные о скачивании спортивных приложений в I квартале 2024 года и выяснили, что абоненты оператора стали чаще использовать их.

— Москва стала самым спортивным городом: популярность онлайн-фитнеса выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. Далее в рейтинге расположились Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь, Новосибирск, Нижний Новгород и Кемерово, — отметили исследователи.

Кроме того, в исследовании отмечается, что пользователи больше всего скачивают приложения для домашних тренировок, бега и сервисы для занятий йогой.

Почти 77% пользователей этих фитнес-приложений — женщины. Причем их число возросло в этом году на 5%. Основная возрастная группа таких платформ — это абоненты 35–40 лет. Интересно, что пик активности приходится на будние дни, а именно с понедельника по среду, — дополнили они.

Также они рассказали, что женщины по-прежнему чаще мужчин следят за тем, что они едят: аудитория таких сервисов на 76% состоит из представителей прекрасного пола. В 2024 году здоровое питание больше всего стало волновать пользователей в возрасте 35—40 лет, тогда как годом ранее лидерство было за группой 30—35 лет.

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Олег Исаков