Владимир Путин поручил снизить налоги для радиоэлектронной промышленности
Президент России Владимир Путин поручил снизить ставку налога на прибыль и тарифы страховых взносов для компаний, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники. Соответствующую задачу глава государства поставил правительству страны, сообщает ТАСС.
В поручении правительству говорится о необходимости внести изменения в законодательство России, чтобы установить пониженную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов для организаций, которые производят специальное технологическое оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы для радиоэлектронной отрасли.
Срок исполнения — до 1 апреля 2025 года.
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