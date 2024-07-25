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Никакого импорта: «Казаньоргсинтез» модернизировал печи пиролиза на основе отечественных технологий

17:30, 25.07.2024
Никакого импорта: «Казаньоргсинтез» модернизировал печи пиролиза на основе отечественных технологий
Фото: Реальное время

Впервые в России реализован проект полного технического перевооружения печей пиролиза на основе исключительно отечественных технологий. Об этом сообщается в официальном релизе компании «Казаньоргсинтез» (татарстанское предприятие СИБУРа).

«Проект увеличил технологическую независимость производств, исключив риск внеплановых остановов, связанных с непоставкой зарубежного оборудования. Интеграция российской технологии также позволила выровнять производительность в период плановых остановочных ремонтов и гарантировать непрерывность цепочки создания готовой полимерной продукции в самых разных отраслях: от медицины до агропромышленного сектора», — подчеркивается в пресс-релизе.

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