Никакого импорта: «Казаньоргсинтез» модернизировал печи пиролиза на основе отечественных технологий
Впервые в России реализован проект полного технического перевооружения печей пиролиза на основе исключительно отечественных технологий. Об этом сообщается в официальном релизе компании «Казаньоргсинтез» (татарстанское предприятие СИБУРа).
«Проект увеличил технологическую независимость производств, исключив риск внеплановых остановов, связанных с непоставкой зарубежного оборудования. Интеграция российской технологии также позволила выровнять производительность в период плановых остановочных ремонтов и гарантировать непрерывность цепочки создания готовой полимерной продукции в самых разных отраслях: от медицины до агропромышленного сектора», — подчеркивается в пресс-релизе.
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