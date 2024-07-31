FLAMAX разработал 3D-модель резервуара

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Технические специалисты FLAMAX создали 3D-инструмент для детального ознакомления и самостоятельного изучения комплексного решения для хранения воды. Стальные сборные резервуары, насосная станция и их комплектующие — все можно визуализировать на сайте в деталях и в высоком разрешении, внутри и снаружи. Навигационная панель позволяет рассмотреть различные варианты исполнения продукции: резервуар для противопожарного или питьевого запаса воды, встроенная или блочно-модульная насосная станция и др. Боковая панель дает возможность изучить каждый узел в отдельности.

AR-проекцию можно открыть и «поместить» в любую локацию: в поле, на завод или на личный подсобный участок. Опция полезна как специалистам, которые профессионально занимаются промышленным дизайном, так и простым садоводам, для которых моделирование на местности помогает в практическом решении хозяйственных задач.

— 3D-модель — идея не новая и хорошо проработанная, — рассказывает генеральный директор Фиргат Зиганшин. — FLAMAX впервые обратился к ней в 2011 году. Меня вдохновили сенсорные панели «Самсунг», я подумал, что их можно приспособить для нашего маркетинга. Проект получился дорогостоящим и инновационным. Мы продолжаем работать над улучшением функционала и удобством интерфейса.

Обновленная 3D-модель доступна по ссылке.

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