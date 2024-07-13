Россия вошла в десятку стран мира по размеру торгового профицита

Фото: Татьяна Демина

По итогам 2023 года Россия вошла в топ-10 стран с самым большим торговым профицитом, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА «Новости».

В прошлом году страны заработали от экспорта товаров $23,3 трлн, а от импорта — $22,9 трлн. Разница между этими суммами составила $365 млрд.

Лидером по торговому профициту стал Китай, заработавший $594 млрд. Германия заняла второе место с показателем $245,3 млрд, а Ирландия — третье с результатом $178 млрд. Также в пятерку лидеров вошли Сингапур ($155 млрд) и Швейцария ($131 млрд).

Россия заняла седьмое место, заработав от торговли $121 млрд.

В десятку стран с положительным сальдо торгового баланса также вошли Нидерланды ($97 млрд), Австралия ($83 млрд) и Бразилия ($81 млрд). Всего в мире было 43 страны, которые получили доход от торговли в размере $2,5 трлн.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с января по май 2024 года российская экономика выросла на 5%.

Особенно высокие темпы роста показали производство электрооборудования (+10,1%), напитков (+11,2%), мебели (+17,9%), готовых металлических изделий (+37,4%), а также компьютеров, электроники и оптики (+39,3%).

