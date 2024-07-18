Руководство «Казэнерго» встретилось со своим сотрудником, приехавшим в отпуск с СВО

Фото: предоставлено АО «Казэнерго»

Генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов и другие представители руководства компании провели теплую встречу с Александром Костяевым, сотрудником предприятия, который в данный момент является офицером и служит в местах проведения СВО. В Вооруженных силах РФ Александр служит с января 2024 года в звании старшего лейтенанта гвардии. Сейчас он приехал домой на две недели — в заслуженный отпуск.

В «Казэнерго» Александр работает с 2006 года и прошел путь от слесаря до старшего мастера Советского энергорайона. На чаепитие с руководством он пришел вместе с женой Ольгой. Она поддерживает мужа из Казани: участвует в волонтерской деятельности, шьет термоодеяла, которые затем отправляются в зону боевых действий.

Фанис Нурмухаметов по итогам встречи высказался:

— Наша компания всегда поддерживает и помогает сотрудникам, ушедшим на СВО, и их семьям. Сейчас в зоне СВО сражаются сотни тысяч наших бойцов и офицеров — таких, как Александр, которые нашли в себе силы и мужество отстоять нашу Родину. Я восхищаюсь их мужеством и отвагой, а мы здесь, в тылу, будем делать все от нас зависящее, чтобы поддержать их семьи.

Напомним, АО «Казэнерго» не только поддерживает семьи своих сотрудников, ушедших на СВО, но и постоянно принимает участие в гуманитарных конвоях, которые отправляются на передовую. Компания передала на фронт уже более 25 тонн гуманитарного груза, а в производственном цехе компании минувшей зимой сотрудники изготовили печки-буржуйки для подшефного Татарстану Лисичанска, чтобы на период, пока восстанавливается теплоснабжение, жители не замерзли в неотапливаемых домах. Кстати, и восстановление теплосетей в Лисичанске в немалой степени лежит на плечах сотрудников АО «Казэнерго»: они направляются на новые территории трудовыми вахтами и восстанавливают мирную жизнь в городе.

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