FLAMAX получила диплом I степени на конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Резервуары FLAMAX получили диплом I степени на ежегодном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Заочный этап соревнования проходил в мае, в начале июня проводилась презентация продукта перед конкурсным жюри, которое по достоинству оценило флагманский продукт компании. Как дипломант I степени производственное предприятие получило возможность размещения своей страницы в региональном каталоге, а также путевку на федеральный финал. Резервуары FLAMAX будут представлять Республику Татарстан на конкурсе «100 лучших товаров России».

— Наша команда уже готовит пакет документов, — рассказал генеральный директор компании Фиргат Зиганшин. — Мы благодарим региональное жюри за кредит доверия, который нам предстоит оправдать!



Вся линейка продукции FLAMAX производится на собственной площадке предприятия — заводе металлообработки в Лаишевском районе Республики Татарстан. Все комплектующие — полностью отечественные. После введения международных санкций компания провела большую работу по импортозамещению технологических процессов и локализовалась в России.



Познакомиться с линейкой резервуаров FLAMAX можно на сайте компании www.flamax.ru и по телефону 8 800 200 62 69.

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»