Превышений ПДК в промзоне Нижнекамска не выявлено

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» подвел итоги экологического мониторинга за II квартал 2024 год.

Во втором квартале 2024 года пять стационарных экологических постов предприятия отобрали 419 429 проб атмосферного воздуха. Эксперты передвижного экопоста и независимых лабораторий провели еще 6 044 исследования. Экологи контролировали концентрацию в атмосфере веществ, образующихся в результате деятельности предприятия, — всего 19 показателей на 12 точках контроля в пределах и на границах санитарно-защитной зоны.

Замеры проводились по графику, в периоды остановки и пуска производства, а также при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Всего экологи провели 11 240 испытаний. Превышений предельно допустимой концентрации веществ выявлено не было.

В этом году к пяти имеющимся стационарным постам системы мониторинга будут добавлены еще два — в районе села Прости и на проспекте Вахитова в Нижнекамске.

Ольга Минеева