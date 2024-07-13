Российские специалисты изучили особенности модификаций ракет Storm Shadow
Российские специалисты изучили крылатые ракеты Storm Shadow и определили особенности работы их блоков управления. Благодаря этому они смогут отличать модификации этих ракет. Об этом РИА «Новости» рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.
Ранее российские военные уже изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP. Теперь они сосредоточились на других деталях. В частности, на блоке, который включает крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла. Также инженеры обратили внимание на систему подвесных креплений и центральный выключатель.
По словам специалиста, основная цель исследования — определить возможные модификации и особенности работы блоков управления. Для этого с блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами.
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