Российские специалисты изучили особенности модификаций ракет Storm Shadow

Российские специалисты изучили крылатые ракеты Storm Shadow и определили особенности работы их блоков управления. Благодаря этому они смогут отличать модификации этих ракет. Об этом РИА «Новости» рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.

Ранее российские военные уже изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP. Теперь они сосредоточились на других деталях. В частности, на блоке, который включает крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла. Также инженеры обратили внимание на систему подвесных креплений и центральный выключатель.

По словам специалиста, основная цель исследования — определить возможные модификации и особенности работы блоков управления. Для этого с блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами.