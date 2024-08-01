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Комитет Совета Федерации поддержал легализацию майнинга криптовалют

09:46, 01.08.2024
Комитет Совета Федерации поддержал легализацию майнинга криптовалют
Фото: Максим Платонов

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о легализации в России деятельности по добыче криптовалют.

Сенаторы рекомендовали Совету Федерации одобрить инициативу, и ожидается, что рассмотрение документа состоится на пленарном заседании 2 августа, отмечает ТАСС.

Напомним, что 30 июля 2024 года Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Согласно документу, право добывать криптовалюты получили российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Также заниматься майнингом разрешили физическим лицам, которые не превышают установленные правительством лимиты потребления электричества.

Олег Исаков

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