Комитет Совета Федерации поддержал легализацию майнинга криптовалют
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о легализации в России деятельности по добыче криптовалют.
Сенаторы рекомендовали Совету Федерации одобрить инициативу, и ожидается, что рассмотрение документа состоится на пленарном заседании 2 августа, отмечает ТАСС.
Напомним, что 30 июля 2024 года Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Согласно документу, право добывать криптовалюты получили российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Также заниматься майнингом разрешили физическим лицам, которые не превышают установленные правительством лимиты потребления электричества.
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