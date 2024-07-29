Владимир Путин поддержал создание объединенного энергорынка России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании объединенного энергетического рынка Союзного государства России и Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, правительство должно подписать договор о формировании общего энергорынка. Подписание документа будет осуществляться на высшем уровне.

Создание общего энергетического рынка — один из ключевых вопросов в отношениях Москвы и Минска. Обсуждение этого вопроса состоялось во время визита Владимира Путина в Белоруссию в мае 2024 года.

Стоит подчеркнуть, что в 2023 году объем расчетов между Россией и Белоруссией достиг 92%, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой. Он добавил, что экспортные поставки в Россию за 2022—2023 годы выросли на $8,5 млрд.

Рената Валеева