Владимир Путин поддержал создание объединенного энергорынка России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании объединенного энергетического рынка Союзного государства России и Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно распоряжению, правительство должно подписать договор о формировании общего энергорынка. Подписание документа будет осуществляться на высшем уровне.
Создание общего энергетического рынка — один из ключевых вопросов в отношениях Москвы и Минска. Обсуждение этого вопроса состоялось во время визита Владимира Путина в Белоруссию в мае 2024 года.
Стоит подчеркнуть, что в 2023 году объем расчетов между Россией и Белоруссией достиг 92%, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой. Он добавил, что экспортные поставки в Россию за 2022—2023 годы выросли на $8,5 млрд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.