Глава «Роскосмоса» анонсировал переход на серийное производство российских спутников

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российская космическая отрасль планирует перейти на серийное производство космических аппаратов.

По словам Борисова, для перехода на новую модель производства потребуется около 60 млрд рублей. Работы будут проходить в два этапа: первый этап запланирован на 2026 год, второй — на 2028-й. Борисов также отметил, что первый аппарат должен сойти с конвейера уже в 2026 году.



В октябре прошлого года глава «Роскосмоса» заявил, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, причем темп производства должен составлять один аппарат в день. Он также добавил, что Россия готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.

Напомним, Борисов утвердил генеральный график создания перспективной Российской орбитальной станции. Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», развертывание станции на орбите планируется осуществить с 2027 по 2033 год.