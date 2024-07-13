Аграрии Татарстана заявили о готовности к сбору урожая

Фото: Илья Репин

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов доложил, что в регионе готовы приступить к уборке урожая.

В этом году предстоит убрать зерновые культуры с площади 1,3 млн га, масличные культуры — с 482 тыс. га, сахарную свеклу — с 55 тыс. га и картофель и овощи — с 6,3 тыс. га.

По данным Россельхозцентра, на многих полях влажность зерна составляет от 25 до 47%. Однако есть отдельные участки, где влажность снизилась до 16%. Это говорит о том, что необходимо готовиться к раздельной уборке зерновых культур и запустить имеющиеся сушильные комплексы. В хозяйствах насчитывается 387 единиц таких комплексов, все они в стадии готовности.

Для хранения зерна нового урожая в республике имеется 44 элеватора с общим объемом единовременного хранения 2,6 млн тонн.