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На 40% больше азота: «Нижнекамскнефтехим» строит новые воздухоразделительные установки

14:05, 12.07.2024
На 40% больше азота: «Нижнекамскнефтехим» строит новые воздухоразделительные установки
Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Две новые воздухоразделительные установки, взамен двух действующих планирует построить и ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027 года «Нижнекамскнефтехим».

Как сообщают в татарстанской компании СИБУРа: «Это позволит предприятию полностью закрыть потребность в азоте как для действующих, так и для строящихся производств — прежде всего, этиленового комплекса ЭП-600 и установки по производству гексена».

К работам планируется привлечь ведущие профильные российские компании. В настоящее время на НКНХ действуют 7 воздухоразделительных установок, с помощью метода низкотемпературного разделения воздуха дающих производствам компании азот, кислород и аргон. Мощность нового оборудования вчетверо превзойдет заменяемые установки. После их ввода в эксплуатацию, общая выработка азота достигнет 87 тыс. нм³/ч, или почти на 40% больше, чем сегодня.

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