Белоусов: в России производство FPV-дронов выросло до четырех тысяч в сутки
Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа сообщил о резком росте производства FPV-дронов в России. Сейчас их количество достигает четырех тысяч аппаратов в сутки, передает РИА «Новости».
Белоусов также поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим государственные награды.
Напомним, в России разработали новый мобильный комплекс под названием «Леший». Он предназначен для защиты военной техники от беспилотных летательных аппаратов.
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