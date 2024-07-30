Белоусов: в России производство FPV-дронов выросло до четырех тысяч в сутки

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа сообщил о резком росте производства FPV-дронов в России. Сейчас их количество достигает четырех тысяч аппаратов в сутки, передает РИА «Новости».

Белоусов также поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим государственные награды.

Напомним, в России разработали новый мобильный комплекс под названием «Леший». Он предназначен для защиты военной техники от беспилотных летательных аппаратов.

Рената Валеева