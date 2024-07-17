Елабужская компания разработала новые марки биоразлагаемых полимеров
Елабужская компания «Давн» планирует выпускать новые марки биоразлагаемых полимеров. Об этом сообщает издание «Полимерные материалы».
Биоразлагаемые полимеры основаны на материале РВАТ — полибутиленадипат-терефталате (ПБНТ), который производится в Китае. Такие полимеры не облагаются утилизационным сбором, что экономит средства производителей и снижает стоимость продукции для потребителей.
Напомним, в Татарстане предложили создать завод умных полимеров. На заводе «Заря» в Дзержинске идет создание одного из первых в России экопромпарков «Кулибин», с которым предлагается сотрудничество в переработке вторичных материалов и медицинских полимеров.
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