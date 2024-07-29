Россия вошла в топ-10 стран по уровню промышленного производства

Фото: Динар Фатыхов

Россия заняла восьмое место в рейтинге стран по уровню промышленного производства. Таким образом, страна обошла Великобританию, которая вовсе выпала из топ-10. Данный рейтинг отражает картину на момент 2022 года, сообщает ТАСС.

Страной с самым заметным понижением оказалась Великобритания: страна в рейтинге опустилась на четыре позиции, пропустив вперед не только Россию с ростом оборонных расходов, но и Мексику. В случае латиноамериканской страны, фактором развития оказался рост китайских инвестиций. В лидерах топа оказались Китай и США.

В начале месяца премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что с января по май 2024 года российская экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, динамика остается высокой и превосходит прогнозы.

Разиль Самигуллин