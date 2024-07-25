В Татарстане в начале 2025 года начнется строительство завода «Аммоний-2»

Фото: Максим Платонов

Строительство завода аммиака и карбамида «Аммоний-2» в Менделеевском районе Татарстана стартует в I квартале 2025 года. Об этом РБК сообщил председатель комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Проект потребует инвестиций в размере 160 млрд рублей и создаст более 500 рабочих мест. Мощность предприятия составит 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год. Запуск производства запланировали на 2028 год.

Для строительства завода была изменена граница муниципальных образований в Менделеевском районе, что позволило выделить дополнительную площадь в 900 га. Оборудование для завода планируется закупать у отечественных и дружественных стран.

По словам руководителя проекта «Аммоний-2» Александра Осипова, около 80% продукции будет экспортироваться, в основном в страны Латинской Америки, Индию и другие дружественные государства. Оставшиеся 20% карбамида планируется реализовать на внутреннем рынке.

Напомним, что ранее Госсовет Татарстана дал зеленый свет новым проектам «Аммония» и СИБУРа. Жители двух указанных муниципальных образований поддержали инициативу застройки. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина