Правительство утвердило новую стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин России утвердил обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы страны до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет «Газета.ru».

Глава кабмина отметил, что промышленность страны активно модернизируется. В регионах расширяются заводские мощности, создаются и внедряются передовые технологии, осваивается выпуск большего перечня наукоемкой продукции, которая не производилась в России.

Мишустин пояснил, что в стратегии актуализированы все прогнозные показатели и сценарии ряда основных задач. Особое внимание планируется уделить открытию новых крупных месторождений.

— Для этого будут наращиваться усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в Арктике и на Дальнем Востоке, — добавил он.

На днях раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о заинтересованности республики в реновации своих промышленных мощностей.

Олег Исаков