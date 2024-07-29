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Правительство утвердило новую стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года

11:24, 29.07.2024
Правительство утвердило новую стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года
Фото: Динар Фатыхов

Кабмин России утвердил обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы страны до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет «Газета.ru».

Глава кабмина отметил, что промышленность страны активно модернизируется. В регионах расширяются заводские мощности, создаются и внедряются передовые технологии, осваивается выпуск большего перечня наукоемкой продукции, которая не производилась в России.

Мишустин пояснил, что в стратегии актуализированы все прогнозные показатели и сценарии ряда основных задач. Особое внимание планируется уделить открытию новых крупных месторождений.

— Для этого будут наращиваться усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в Арктике и на Дальнем Востоке, — добавил он.

На днях раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о заинтересованности республики в реновации своих промышленных мощностей.

Олег Исаков

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