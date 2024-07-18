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Россия и Конго договорились о сотрудничестве в атомной сфере

14:42, 18.07.2024
Россия и Конго договорились о сотрудничестве в атомной сфере
Фото: Максим Платонов

В ходе визита заместителя генерального директора «Росатома» Николая Спасского в Республику Конго 17—18 июля 2024 года были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и гидроэнергетики, сообщает пресс-служба госкорпорации.

По результатам переговоров Спасского с министром энергетики и водных ресурсов Конго Эмилем Уоссо стороны договорились о совместной работе в этих сферах.

Напомним, Рустам Минниханов обсудил с руководством ГК «Росатом» совместные инициативы в области аддитивных технологий.

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