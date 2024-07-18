Россия и Конго договорились о сотрудничестве в атомной сфере

Фото: Максим Платонов

В ходе визита заместителя генерального директора «Росатома» Николая Спасского в Республику Конго 17—18 июля 2024 года были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и гидроэнергетики, сообщает пресс-служба госкорпорации.

По результатам переговоров Спасского с министром энергетики и водных ресурсов Конго Эмилем Уоссо стороны договорились о совместной работе в этих сферах.

Напомним, Рустам Минниханов обсудил с руководством ГК «Росатом» совместные инициативы в области аддитивных технологий.

