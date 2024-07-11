Шеф-повар Григорий Мосин, амбассадор «Махеевъ», проведет мастер-классы для гостей «Вкусной Казани»

13—14 июля с 11.00 до 22.00 у казанской «Чаши» пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» (6+). Концепцией этого года стал «семейный пикник». Перед центральной сценой фестиваля будут расположены пледы, мягкие пуфы, столы и лежаки. Здесь каждая семья сможет комфортно расположиться и насладиться атмосферой праздника.

В том числе амбассадор торговой марки «Махеевъ», московский шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу Григорий Мосин станет одним из звездных гостей обоих дней гастрофестиваля.

На сцене «Вкусной Казани» известный кулинар приготовит говяжью вырезку обратным способом на гриле и лосося терияки с использованием джемов и соусов «Махеевъ». Также в меню — куриные крылья в соусе «Манго-Чили», стейк со сливочным перечным соусом, саб с рваной говядиной, вишневый бургер и стейк Мачете с соусом «5 перцев».

С расписанием мастер-классов можно ознакомиться по ссылке.

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