Эдуард Галеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил генерального директора АО «ТГК-16» Эдуарда Галеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В указе главы государства отмечено, что награда вручается за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.
Эдуард Галеев работает в энергетике Татарстана с 1992 года. Прошел путь от инженера до генерального директора крупной генерирующей компании республики.
— Это признание не только личное для меня, но и отражение труда и усилий всей команды, с которой я имею удовольствие работать. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, и эта награда — результат совместных усилий и стремления к высокому качеству, — прокомментировал получение награды Эдуард Галеев «Реальному времени».
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