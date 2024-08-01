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Больше половины казанцев довольны работой на себя, несмотря на риски

09:00, 01.08.2024
Больше половины казанцев довольны работой на себя, несмотря на риски
Фото: Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Больше половины предпринимателей из Казани скорее довольны или полностью удовлетворены своим выбором работать на себя, несмотря на риски. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Исследование показало, что главными плюсами такой работы казанцы считают возможность определять график (37%), влиять на уровень своего дохода (31%) и быть независимыми от начальства (19%). Однако почти две трети опрошенных самозанятых и предпринимателей из Казани отметили, что главный минус — зависимость от количества клиентов и трудности с их поиском (61%).

Несмотря на существующие риски, 31% опрошенных ни при каких условиях не захотят возвращаться к работе по найму, поскольку их пугает отсутствие интересных задач (34%) и невозможность влиять на свой доход (25%). Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль.Про» Михаил Провизион отмечает, что количество самозанятых стабильно растет. За последние полгода их стало на 1,5 млн больше.

Напомним, сумма налогов, уплаченных самозанятыми в Татарстане за 5 лет действия специального налогового режима, составила 6,8 млрд рублей. За этот период в республике в качестве самозанятых зарегистрировалось 342 тысячи граждан.

Разиль Самигуллин

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