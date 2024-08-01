Больше половины казанцев довольны работой на себя, несмотря на риски

Больше половины предпринимателей из Казани скорее довольны или полностью удовлетворены своим выбором работать на себя, несмотря на риски. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Исследование показало, что главными плюсами такой работы казанцы считают возможность определять график (37%), влиять на уровень своего дохода (31%) и быть независимыми от начальства (19%). Однако почти две трети опрошенных самозанятых и предпринимателей из Казани отметили, что главный минус — зависимость от количества клиентов и трудности с их поиском (61%).

Несмотря на существующие риски, 31% опрошенных ни при каких условиях не захотят возвращаться к работе по найму, поскольку их пугает отсутствие интересных задач (34%) и невозможность влиять на свой доход (25%). Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль.Про» Михаил Провизион отмечает, что количество самозанятых стабильно растет. За последние полгода их стало на 1,5 млн больше.

Напомним, сумма налогов, уплаченных самозанятыми в Татарстане за 5 лет действия специального налогового режима, составила 6,8 млрд рублей. За этот период в республике в качестве самозанятых зарегистрировалось 342 тысячи граждан.

Разиль Самигуллин