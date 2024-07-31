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«Автодор»: в конце года откроют еще 275 километров трассы М-12

17:01, 31.07.2024
«Автодор»: в конце года откроют еще 275 километров трассы М-12
Фото: Динар Фатыхов

В конце этого года планируется открыть еще 275 км продолжения федеральной трассы М-12, сообщила пресс-служба «Автодора». Новый участок пройдет по трем регионам: Башкортостану, Пермскому краю и Свердловской области. Готовность участка в последней превысила 70%.

На всем протяжении новая дорога будет без светофоров и пересечений в одном уровне. На многих участках уже уложен асфальт, идет установка освещения и ограждений. На искусственных сооружениях завершается или уже завершена надвижка пролетных строений.

Во вторник, 16 июля, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.

В 2024 году также планируют запустить движение по участку трассы М-12, который будет идти в обход города Набережные Челны.

Рената Валеева

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