«Автодор»: в конце года откроют еще 275 километров трассы М-12

Фото: Динар Фатыхов

В конце этого года планируется открыть еще 275 км продолжения федеральной трассы М-12, сообщила пресс-служба «Автодора». Новый участок пройдет по трем регионам: Башкортостану, Пермскому краю и Свердловской области. Готовность участка в последней превысила 70%.

На всем протяжении новая дорога будет без светофоров и пересечений в одном уровне. На многих участках уже уложен асфальт, идет установка освещения и ограждений. На искусственных сооружениях завершается или уже завершена надвижка пролетных строений.



Во вторник, 16 июля, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.

В 2024 году также планируют запустить движение по участку трассы М-12, который будет идти в обход города Набережные Челны.

Рената Валеева