Реставрационный центр Грабаря: икона «Троица» — в стабильном состоянии

Генеральный директор Реставрационного центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что икона Андрея Рублева «Троица» не нуждается в реставрации. Специалисты укрепили несколько небольших участков иконы, которые не затрагивают красочный слой.

Сергеев добавил, что по «Троице» проводятся реставрационные советы. В том числе один из них прошел в январе после отправки иконы в храм Христа Спасителя.



Реставраторы надеются, что состояние иконы останется стабильным. Однако когда именно может определиться дальнейшее нахождение иконы, пока неизвестно, сообщает «Интерфакс».

В июле РПЦ передала икону «Троица» Троице-Сергиевой лавре, договор о ее передаче утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Патриарх Кирилл назвал утверждение договора о передаче «Троицы» историческим событием.



В мае этого года президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви.

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Маргарита Головатенко