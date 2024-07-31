Татарстан увеличил экспорт сельхозпродукции на 7%

Фото: Максим Платонов

Экспорт сельхозпродукции из Татарстана в первом полугодии 2024 года вырос на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов.

Рост экспорта обусловлен работой 258 производителей республики, которые поставляют продукцию в 52 страны мира.

Драйвером дальнейшего увеличения экспорта может стать новый элеваторный комплекс в Свияжском мультимодальном логистическом центре, построенный компанией «Август» за 2 млрд рублей. Объект позволит отправлять зерно по железной дороге и по реке, что значительно увеличит скорость и объемы экспорта.

В частности, новый элеватор позволит загружать на баржи до 750 тонн зерна в час. Это позволит аграриям выйти на прямой экспорт в Иран, Турцию, Индию, Саудовскую Аравию и увеличить качественный ценовой сегмент зерновой группы.

По словам Гарипова, в 2023 году в Татарстане произвели сельхозпродукции на 590 млрд рублей, что составляет 6,5% от валового регионального продукта. На долю Татарстана приходится 2,5% от общей площади сельхозугодий России и 3,5% от общего объема продукции.

Кроме того, за последние пять лет инвестиции в агропромышленный комплекс Татарстана составили порядка 146 млрд рублей, из них в сельское хозяйство — 122 млрд рублей. Также за последние три года в эксплуатацию ввели 63 новых комплекта, в которых расположились более 43 тыс. голов дойных коров.



Анастасия Фартыгина