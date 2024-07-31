Во втором квартале через СБП перевели 13,4 трлн рублей

Во втором квартале через Систему быстрых платежей люди совершили переводов на общую сумму в 13,4 трлн рублей. Всего данным способом воспользовались 2,3 млрд раз, по сравнению с первым кварталом их количество увеличилось на 27%, а объем — на 47%, сообщает пресс-служба Центробанка.

Подобную популярность системы можно объяснить тем, что с 1 мая у пользователей появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

Положительная динамика использования системы наблюдалась и в первом квартале. Так, объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в первые три месяца 2024 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца было проведено более 2,5 млрд операций на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей.

Разиль Самигуллин