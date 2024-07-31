МВД России лишило гражданства более тысячи натурализованных приезжих лиц
МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило российское гражданство около одной тысячи натурализованных граждан, привлеченных к уголовной ответственности.
— Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, — подчеркивает пресс-служба ведомства.
Напомним, что в Татарстане за первую половину 2024-го выдворили более 1,5 тысячи мигрантов.
Кроме того, глава следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России в полтора раза выросло число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.
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