Минниханов в рамках деловой поездки побывал в соборной мечети Симферополя

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Крым посетил соборную мечеть Симферополя — главную и самую большую мечеть в Крыму и в Восточной Европе.

Экскурсию для раиса Татарстана провел глава Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя муфтий Эмирали Аблаев.

Мечеть вмещает 1800 человек в основном молельном зале и еще 2000 человек во внутреннем дворике. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

— Соборная мечеть вмещает 1800 человек в основном молельном зале и еще 2000 человек во внутреннем дворике. Здание мечети имеет четыре минарета высотой с 19-этажный дом, один основной купол, покрытый свинцовой крышей площадью 600 кв. метров, восемь малых полукуполов и 150 мраморных колонн, — рассказала пресс-служба раиса Татарстана.

Внутри мечети выполнена роспись с элементами староосманской и крымскотатарской орнаменталистики, каллиграфией и сурами из Священного Корана. На куполах и сводах изображен желтый тюльпан.



Незадолго до этого глава Крыма вручил Рустаму Минниханову медаль республики, посвященную воссоединению региона с Россией.

Олег Исаков