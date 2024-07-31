Глава Крыма вручил Рустаму Минниханову медаль республики, посвященную воссоединению региона с Россией

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову юбилейную медаль республики «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2024».

— Республика Татарстан — один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Дружеские отношения между нашими регионами сложились с первых дней Крымской весны и проявляются в общих делах на протяжении всего этого времени, — отметил Сергей Аксенов.

Глава Крыма добавил, что жители региона благодарны Татарстану за большую помощь в становлении республики в сложное время. Рустам Минниханов в ответ поблагодарил Сергея Аксенова за награду и добавил, что Крым и Севастополь вносят большой вклад в развитие и защиту России.

Напомним, вчера раис Татарстана Рустам Минниханов в Форосе также посетил лагерь «Сэлэт — Ак Барс». На месте отдыха детей он осмотрел жилой корпус и спортивный центр. Отдельно он ознакомился с кухней и поручил держать вопрос питания детей на особом контроле.

Разиль Самигуллин