Вложились в жилищный кооператив, но остались ни с чем: в Татарстане люди стали жертвами финансовой пирамиды

Фото: Максим Платонов

В 2021 году жители Татарстана вложили свои средства в жилищный кооператив, который оказался связан с проектом Life is good. Этот проект активно набирал обороты и обещал своим участникам легкий заработок. Однако на деле он оказался финансовой пирамидой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Одна из пострадавших — Фаузия Ханипова из Альметьевска. Вместе с мужем она решила продать квартиру в Казани и перевезти своего внука, больного онкологией, в Крым. Чтобы обеспечить детей жильем, они обратились за помощью к другу семьи, работавшему в кооперативе консультантом. Им предложили внести членский взнос — треть стоимости квартиры, а затем в течение 10 лет выплачивать оставшуюся сумму без переплат. Дополнительным бонусом должен был стать пассивный доход — от 40% годовых.

Ханиповы поверили этим обещаниям и продали квартиру с машиной, собрав более 7 млн рублей. Но обещанное жилье на Черноморском побережье они так и не получили. По словам мужа, Салавата Ханипова, их обманули. Теперь семья пытается вернуть свои деньги.

Подобных историй в Татарстане несколько. Пострадавшие отмечают, что их привлекли в офис проекта Life is good, расположенный на улице Ленина, 28, где им обещали высокий доход. Когда одна из пострадавших спросила лицензию у представителей организации, те замешкались, ведь никакой лицензии, конечно, не было.

Спустя 4 года после сообщений о деятельности организации МВД России признало ее финансовой пирамидой, а Центробанк внес ее в реестр организаций с признаками инвестиционной пирамиды. Деятельность этой организации пресекло МВД страны в марте 2022 года.

Рената Валеева