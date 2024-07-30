В Казани восстановили движение трамваев №5, 5а и 7
Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщила о восстановлении движения трамваев в Казани.
Несколько часов назад на некоторых улицах города изменили маршруты трамвайного сообщения из-за ухудшения погодных условий и скопления дождевой воды. В частности, речь шла об улицах Тукая, Парижской Коммуны, Московской и Серова в районе Галеева.
Напомним, в Казани прошел сильный дождь с градом. Также наблюдался сильный ветер с порывами до 15 м/с. Отмечается, что град в диаметре достигал нескольких сантиметров.
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