В Казани восстановили движение трамваев №5, 5а и 7

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщила о восстановлении движения трамваев в Казани.

Несколько часов назад на некоторых улицах города изменили маршруты трамвайного сообщения из-за ухудшения погодных условий и скопления дождевой воды. В частности, речь шла об улицах Тукая, Парижской Коммуны, Московской и Серова в районе Галеева.

Напомним, в Казани прошел сильный дождь с градом. Также наблюдался сильный ветер с порывами до 15 м/с. Отмечается, что град в диаметре достигал нескольких сантиметров.

