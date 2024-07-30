В Казани изменится график движения восьми пригородных поездов
С 3 августа в Казани начнет действовать новое расписание для восьми пригородных электричек, сообщает пресс-служба исполкома города.
- Электричка №6420 Казань — Вятские Поляны будет отправляться из столицы Татарстана в 6:30 (на полчаса позже), а прибывать на конечную станцию в 9:40 (на 33 минуты позже).
- Поезд №6302 Свияжск — Казань будет отправляться в 5:20 (на 10 минут позже) и прибывать в Казань в 6:31 (на 13 минут позже).
- Электричка №6701 Аэропорт — Казань отправится со станции в 7:12 (на шесть минут позже), а прибудет в Казань в 7:41 (на шесть минут позже).
- Состав №6719 Аэропорт — Казань отбудет с железнодорожной станции воздушной гавани в 6:37 (на восемь минут позже), а приедет в столицу Татарстана в 7:12 (на 10 минут позже).
Изменения коснутся и других поездов. Подробную информацию можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной пассажирской компании.
Напомним, в Волгоградской области полностью восстановили движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково, которое было нарушено в результате ДТП.
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