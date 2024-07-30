Движение на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП

В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково, которое было нарушено в результате ДТП.

— Первый поезд уже проследовал по восстановленному второму пути. В настоящий момент движение открыто по обоим путям перегона, принимаются меры для сокращения опоздания пассажирских поездов, — уточняет пресс-служба РЖД.

Напомним, что накануне там произошло ДТП с участием пассажирского поезда №491 Казань — Адлер и КАМАЗа. В результате происшествия пострадали 140 человек.

По последним данным, число госпитализированных человек сократилось до 12. Среди них — трое детей.

Олег Исаков