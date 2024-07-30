Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира на Олимпиаде в Париже
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира на Олимпиаде в Париже.
Андреева и Шнайдер обыграли австралийскую пару Гадеки — Томлянович со счетом 6:3, 2:6, 10:6. Матч продолжался 1 час 20 минут. Во втором круге россиянки встретятся с канадской парой Дабровски — Фернандес (5-й номер посева).
Накануне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады. Российские спортсмены уступили Кевину Кравицу и Тиму Пюцу из Германии со счетом 4:6, 4:6.
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