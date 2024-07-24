Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации майнинга криптовалют в России

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который регулирует порядок и условия майнинга цифровой валюты в России. Законопроект закрепит право заниматься добычей крипты только за российскими юридическими лицами и ИП, включенными в специальный реестр, сообщает РИА «Новости».

При этом граждане страны, не являющиеся предпринимателями, смогут заниматься майнингом без включения в реестр, если не будут превышать установленные лимиты энергопотребления. Порядок ведения реестра будет позже установлен правительством.

Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Майнеры будут обязаны предоставлять информацию о полученной цифровой валюте в уполномоченный орган. Также запрещается рекламирование криптовалют или предложение их неограниченному кругу лиц, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты.

Недавно раис Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству России создать в Казани особую зону для тестирования блокчейн-проектов.



Олег Исаков