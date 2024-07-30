В Татарстане выросло число выпускников, которые не смогли пройти минимальный порог ЕГЭ по двум предметам

Фото: Максим Платонов

По сравнению с прошлым годом в Татарстане выросло число выпускников, которые не смогли пройти минимальный порог ЕГЭ по двум предметам. Так, количество выпускников, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, увеличилось с 12 до 32, а по базовой математике — с 74 до 166, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Однако по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество выпускников, которые не смогли преодолеть порог по профильной математике. Их количество сократилось с 295 до 174. 4 и 5 июля у учеников выпускных классов была возможность пересдать предмет по выбору, этой возможностью воспользовались 319 человек, но 53 выпускника ожидают пересдачи в сентябре.

Стоит подчеркнуть, что в России после пересдачи одного из предметов ЕГЭ 122 участника набрали максимальные 100 баллов. Из общего числа участников ЕГЭ, которые решили пересдать экзамены, 54 человека изначально показали высокие результаты — от 81 до 99 баллов.

Разиль Самигуллин