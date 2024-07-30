С конца июля и до начала августа ряд домов в Казани останется без горячей воды

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С конца июля и до начала августа ряд домов в Казани останется без горячей воды. Данные меры связаны с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях. Сроки могут быть скорректированы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 30 июля по 9 августа произойдет отключение горячей воды в ряде домов по улицам Маршала Чуйкова, Мусина и Фатыха Амирхана. С 31 июля по 13 августа у жителей нескольких домов не будет горячей воды по улицам Волгоградской, Восстания, Декабристов, Ибрагимова, Коллективной, Короленко, по проспект Ямашева.

Также планируется отключение горячей воды в нескольких районах Казани, с полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

В середине июля в Советском районе Казани более 250 домов попали под временное отключение воды. Это было связано с работами МУП «Водоканал» по подключению переложенного в рамках реконструкции участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Разиль Самигуллин