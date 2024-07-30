Казанский ватерпольный клуб «КОС-Синтез» покидают четыре игрока

Фото: Максим Платонов

Главный тренер казанской команды Евгений Ярощук рассказал о кадровых изменениях в клубе. В текущее межсезонье «КОС-Синтез» покинут четыре игрока.

По словам тренера, команду покидает Иван Сучков, у которого есть два варианта, по одному из них он продолжит карьеру в Москве. Владислав Сергеев и Аскар Махиянов, а также Раиль Тазеев перешли в «Балтику».

— В этом клубе есть спортрота, где можно пройти срочную службу. Так уже делает Даниил Иванов, у которого срок демобилизации подходит осенью. Он будет доигрывать этот сезон у питерцев. По Тазееву есть договоренность, что чемпионат страны он будет играть за Питер, а на Спартакиаде молодежи выступит за сборную Татарстана, — уточнил Ярощук.

О новичках предстоящего сезона — читайте в интервью «Реального времени» с главным тренером клуба.