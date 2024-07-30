В 2024 году фестиваль «Народная лодка» в Свияжске не состоится

Фото: Реальное время

В этом году в Свияжске не будет проходить фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

— Фестиваль «Народная лодка» в этом году не состоится, так как он проходит раз в два года. Следующий состоится в 2025 году. У этого фестиваля нет постоянного финансирования. Мы каждый раз ищем на него деньги. Проводить его каждый год, не имея стабильного финансирования, сложно, — объяснил он.



В прошлом году «Народная лодка» проходила в Свияжске в третий раз. О том, кто приехал на двухдневный праздник и чему можно было научиться у мастеров Поволжья, — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина