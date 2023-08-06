«Волга — часть нашей жизни»: в Свияжске проходит фестиваль «Народная лодка»

Водный праздник на набережной острова-града собрал более тысячи гостей

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» проходит сейчас в Свияжске. Кто приехал на двухдневный праздник и чему можно научиться у мастеров Поволжья — узнал корреспондент «Реального времени». Это уже третий фестиваль, он проходит один раз в два года.



«Волжанину без лодки никак нельзя!»



Первым делом после открытия гостям фестиваля предложили покататься на парусных и моторных лодках, чтобы посмотреть остров с воды и почувствовать себя настоящим волжанином, кстати, абсолютно бесплатно.

В Свияжск приехали энтузиасты и любители водного образа жизни из Казани, Ульяновска, Козьмодемьянска и других ближайших городов. На выбор катали и на круизных парусных яхтах, и на лодках, сделанных собственноручно по чертежам предков. Корреспондент «Реального времени» попала на лодку, которую соорудил кораблестроитель-любитель из Казани Александр Сидоров. После выхода на пенсию он живет в селе Нармонка и построил уже несколько парусных лодок.

— Лодочки мне интересно в старых традициях строить, как у наших предков были соймы, шняки, карбаса. Сейчас может уже незнакомо звучат такие названия для современного человека, но мне интересно такую лодочку построить, чтобы в походы на ней ходить, испытать то, что наши предки испытывали, покоряя новые земли, — делится Александр.

«Лодочки мне интересно в старых традициях строить, как у наших предков были соймы, шняки, карбаса», делится Александр. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Несмотря на то, что корабли Александр строит древние, чертежи добывает, пользуясь современными технологиями, — ищет их в интернете.

— Сейчас проблема — не найти информацию, а построенную лодку зарегистрировать. Потому что законодательно это так сильно усложнилось, что строишь лодку год, а потом еще год тратишь на беготню, чтобы доказать ее безопасность и жизнеспособность, чтобы получить судовой билет. Так что перспективы народного судостроения в стране нет абсолютно, — посетовал Сидоров.

Для строительства своих исторических судов он все же использует современные материалы. Корпус лодки делает из металла, а не из дерева: «Дерево — это традиционный материал, но он недолговечный, к тому же требует много внимания перед сезоном. Месяц надо потратить на циклевку, обработку, покраску. В основном хочется сразу же закинуть вещи и плыть в интересные места, ну или на фестиваль вот такой приехать, чтобы пообщаться с единомышленниками».

«Хочется плыть в интересные места, или на фестиваль такой приехать, чтобы пообщаться с единомышленниками». Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

На свои лодки судостроитель ставит мотор, потому как на одних веслах и парусе далеко не уйдешь. У Александра пятеро детей, и ему хочется, чтобы вся семья свободно разместилась внутри судна. Кстати, в лодке свободно разместились десять человек. Александр привез на фестиваль шняку и сельдяной карбас. Вместимость обоих — 12 человек.

— Я лодки больше для туризма использую. У нас же очень много интересных мест в пригороде Казани, куда добраться можно только по воде. Так как я строю по старинной технологии, трюма в этих лодках нет, ночуем на берегу в палатке. Здесь на фестивале тоже палатка на набережной у нас стоит, — рассказал судостроитель.

На своем экспедиционном парусном судне приплыл, чтобы покатать гостей фестиваля, и известный казанский судостроитель Павел Теняев. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Целых две деревянных лодки привезли из города Козьмодемьянска из Марий Эл участники клуба «Паллада». Юные моряки самостоятельно собрали деревянную лодку в технике ушкуя и назвали ее «Умка». Гостей катали на другом деревянном судне, которое собрали ранее. Называется оно «Святой Косма» и видно его издалека, так как идет он под красным парусом.

На своем экспедиционном парусном судне приплыл, чтобы покатать гостей фестиваля, и известный казанский судостроитель, руководитель некоммерческой организации «Старая Волга» Павел Теняев. Он тоже построил ее своими руками, и тоже в металле, в отличие от деревянного косного струга, который он построил по аналогии старинного судна. Его спустили на воду два года назад в Свияжске. Теперь струг стал музейным объектом и стоит на берегу как визитная карточка города.

Свой корабль Павел Теняев назвал «Степан» в честь Степана Разина. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

— Эта лодка стала очень популярным экспонатом. Каждый ребенок считает должным залезть в нее и сфотографироваться. Она сделана так крепко, что очень долго может стоять на берегу и с ней ничего не произойдет. Конечно, надо заменить герметизирующие конопатки, просмолить и после этого уже спускать на воду и ездить. Названия у лодки нет, но мы называем ее просто — струг Свияжский, — пояснил он.

Свой корабль Павел назвал «Степан» в честь Степана Разина.



Гостям фестиваля предложили покататься на парусных и моторных лодках, чтобы посмотреть остров с воды. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Цветные бутылки не выбрасывать, а привозить в Свияжск!



После покатушек по Свияге можно пройтись по набережной, посмотреть и что-то сделать своими руками на мастер-классах. Детям раздолье — можно и глину помесить руками, и свой собственный платочек рисунками набить. Девятилетний Илья Анохин из чувашской Козловки выбрал стекольную мастерскую. Специальными красками разрисовал расплавленную бутылку. Надпись и рисунок придумал. «Работать со стеклом увлекательно», — поделился мальчик.

В Свияжске появилась стеклодувная печь. Стеклодувом оказалась Александра Смирнова, которая рассказала «Реальному времени», что вскоре в стекольной мастерской «Лезем в бутылку», которая открылась в мае этого года, будут и мастер-классы для детей. А пока экспериментируют с сувенирной продукцией для острова-града.

В Свияжске появилась стеклодувная печь. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

— Когда очень жарко, мы в мастерской не работаем — жар от печи обжигает. Мы ездили на обучение в художественно-промышленную академию имени Ф.Л. Штиглица в Санкт-Петербург. Там я впервые увидела огромные печи, где находится стекло в расплавленном состоянии — это очень красиво, — поделилась Александра. — К Новому году планируем регулярные мастер-классы прямо в мастерской. Будем изготавливать изделия, параллельно рассказывать о стекле, объяснять, как это делается, отдельные элементы дадим выдувать самим туристам.

Одновременно в печь можно загрузить 50 бутылок. Но есть небольшая проблема — сырья для изделий не хватает. «Бутылки нам очень нужны. Любые подойдут — из-под пива, вина, лимонада, шампанского. Хорошо бы еще и без этикеток, — обращаются стеклодувы к гостям острова с просьбой привозить им бутылки. — Главное, чтобы это были именно бутылки, а не банки, банки не подходят — они из менее качественного стекла. Самое ценное для нас — синее стекло, оно бывает крайне редко. Бутылки мы измельчаем в стеклянный бой и загружаем в печь».

«Бутылки нам очень нужны. Любые подойдут», говорит Александра. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Шнурок шнурку — рознь

На набережной можно встретить необычный деревянный станок, на котором из цветных ниток прядут узорчатые шнурки. Оказалось, станок сделал для ткачихи Ольги Деревянко свекор. На подобных станках пряли в начале прошлого века. Но за неимением такового можно было привязать нитки и к стеночке. Такую технологию прядения показывала педагог дополнительного образования МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический центр» из Казани Ольга Деревянко:

— Каждый может сделать себе старинные шнурки-дерганцы по старинной технологии. Я показываю ткачество на дощечках, ткачество на станках бердо, на которых наших прабабушки пряли. Можно сплести пояс, тесьму для народного костюма. Не только русские ткали украшения для платьев. Наши соседи — марийцы, чуваши, мордва — у них у всех на костюмах присутствуют тканые элементы. И это все можно изготовить на ленто-ткацких станках. Ну у кого не было станка — привязывали нитки к себе и забору. Девчонки собирались вместе, ткали и общались одновременно.

«Каждый может сделать себе старинные шнурки-дерганцы по старинной технологии», говорит Ольга. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Пока одни делают себе сувениры, на набережной не умолкает музыка. Один за другим сменяются известные в Поволжье коллективы фольклорной музыки и не только. Гостям повезло послушать мэтра русского фолка Сергея Старостина, этно-певца и сказителя Александра Маточкина, Митькова, группу «Медвежий угол», Юлию Зиганшину.

— Мы живем на реке Волге. Это не просто река, она составляет часть нашей жизни, нашей культуры, нашей идентичности. Мы хотим пригласить участвовать всех в фестивале народной лодки, — говорит директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, — потому что здесь можно руками, ушами, глазами почувствовать и понять, что в теме истории и окружающего ландшафта можно найти спасение и ответы на многие вопросы, которые волнуют современных людей.

«Мы живем на реке Волге. Это не просто река, она составляет часть нашей жизни, культуры, идентичности», — говорит Артем Силкин. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Словом, двухдневный фестиваль, который собрал более тысячи гостей, выдался насыщенным на события и развлечения. Следующий праздник народной лодки пройдет в 2025 году.

1 / 38 Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru