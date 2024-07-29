Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. Так, после подсчета 80% протоколов он набрал более 50% голосов. Голосование прошло 28 июля, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что в воскресенье ряд стран Южной Америки выступили с требованиями прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. В свою очередь, правительство Венесуэлы расценило данный шаг как вмешательство в выборы. После победы Николас Мадуро заявил, что избирком подвергся серьезной хакерской атаке и венесуэльским властям известно, кто ее заказал.

В начале года Николас Мадуро также заявлял, что Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время. Президент указывал, что на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства» приходит новый мир с БРИКС.

Разиль Самигуллин