Россия начала учения по применению сил Военно-морского флота

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Военно-морской флот России начал учения по применению сил Тихоокеанского, Северного, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Главной целью данных мероприятий является проверка органов управления ВМФ всех уровней, а также готовность личного состава к выполнению задач, сообщает РИА «Новости».

В плановых учениях Военно-морского флота России принимают участие корабли и катера, подводные лодки и суда обеспечения, летательные аппараты, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В рамках учений подразделения выполнят более 300 боевых упражнений.

Напомним, в июне четыре корабля ВМФ России прибыли в порт кубинской столицы Гаваны для учений. Тогда в состав группировки вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Разиль Самигуллин